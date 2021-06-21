В Магнитогорске выпала из окна двухлетняя девочка

В этот момент мама была на кухне

В минувшее воскресение в Магнитогорске выпала из окна двухлетняя девочка. В этот момент ее мама с двумя детьми пяти и четырех лет была на кухне. Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Это произошло в тот момент, когда мать с двумя малышами пяти и четырех лет находилась на кухне. Балконная дверь была открыта, а на балконе стояла тумба. Девочка, по всей вероятности, взобралась на нее, не удержалась на краю и выпала с окна. В результате падения ребенок получил травмы различной тяжести и госпитализирован в отделение реанимации Центра охраны материнства и детства», — сообщили в администрации Магнитогорска.



Городские власти напоминают, что весенне-летний сезон травматологи мрачно именуют «летным». Именно в этот период катастрофически увеличивается количество случаев падения детей из окон. В городе это уже третье падение ребенка с начала теплых дней. На минувшей неделе от полученных после падения из окна травм погиб четырехлетний малыш из Магнитогорска.

Южноуральцы не должны забывать о безопасности детей. Дети очень любознательны и, несмотря на свой маленький возраст, способны достаточно быстро понять, как открыть окно. Не стоит строить иллюзий и по поводу москитных сеток — эта конструкция не способна выдержать вес даже самого маленького ребенка.