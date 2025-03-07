В Магнитогорске вынесли приговор за разглашение коммерческих тайн ММК

Еще одно обвинение — в коммерческом подкупе за лоббирование интересов поставщиков комбината

В Магнитогорске оглашен приговор руководителю коммерческой организации, который занимался получением денежных средств за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с градообразующим комбинатом. Экономические преступления были вскрыты и пресечены сотрудниками УФСБ во взаимодействии со службой безопасности ПАО «ММК», сообщает пресс-служба ведомства.

Также южноуралец осуществил сбор сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, и разгласил их третьим лицам.

«Все эти преступные действия совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщикам промышленного предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса», — говорится в сообщении.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СКР по Челябинской области в отношении лица возбуждены и расследованы уголовные дела по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере), части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну).

Фигурант приговорен к 6 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 4 года. В доход государства обращено имущество лица стоимостью более 123 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.