В Магнитогорске вынесли приговор военному за побег из части

Он убегал от службы дважды

Челябинский военный, ожидавший суда за неявку на службу во время мобилизации, совершил побег из части. Вскоре он был задержан и получил наказание, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

В период мобилизации мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны России, но на службу он не явился и более трех месяцев незаконно отсутствовал.

«Во время судебного разбирательства, очевидно испугавшись ответственности, военнослужащий в марте 2024 года нарушил избранную меру пресечения в виде наблюдения командования и вновь совершил воинское преступление — самовольное оставление части. Но уже в июле был задержан и заключен под стражу», — сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Автор: Ксения Рындина