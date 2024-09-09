Челябинский военный, ожидавший суда за неявку на службу во время мобилизации, совершил побег из части. Вскоре он был задержан и получил наказание, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
В период мобилизации мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны России, но на службу он не явился и более трех месяцев незаконно отсутствовал.
«Во время судебного разбирательства, очевидно испугавшись ответственности, военнослужащий в марте 2024 года нарушил избранную меру пресечения в виде наблюдения командования и вновь совершил воинское преступление — самовольное оставление части. Но уже в июле был задержан и заключен под стражу», — сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Автор: Ксения Рындина