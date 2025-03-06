В Магнитогорске вынесли приговор по делу о мошенничестве на 13 млн рублей

Оборотистый финансовый директор отправится в колонию на 7 лет

В Магнитогорске огласили приговор по уголовному делу в отношении финансового директора ООО «Интерсервис», который с 2018 года похитил путем различных махинаций 13 миллионов рублей у частных лиц и организаций, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Так, будучи посредником между образовательным учреждением «Бритиш Клаб» и ПО «Монтажник», подсудимый изготовил подложное мировое соглашение между указанными юридическими лицами по уменьшению суммы имеющихся долговых обязательств, по которому получил от образовательного учреждения 2 миллиона. Он присвоил их вместо того, чтобы внести в кассу предприятия. Впоследствии в ПО «Монтажник» он перечислил личные 2 миллиона, а с «Бритиш клаба» через суд вновь взыскал эту сумму плюс неустойку.

Также с июня по декабрь 2022 года подсудимый заключил с предпринимателем договор поставки металла, взял предоплату — более 8 миллионов, но про металл забыл.

Помимо этого, он присвоил 3 миллиона, которые похитил у знакомого под предлогом приобретения квартиры в строящемся доме.

Мужчина признан виновным по частям 4, 6 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Суд приговорил виновного к 7 годам колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании более 11 миллионов рублей.