В Магнитогорске вынесли приговор мужчине за телефонное вымогательство

Мужчина представлялся сотрудником полиции

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины. Он признан виновным в мошенничестве и покушении на него. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что подсудимый, находясь в исправительном учреждении, звонил людям, представлялся родственником или сотрудником полиции. Мужчина придумывал, что близкие жертв якобы попали в беду, и просил перевести деньги.

«Указанным способом похитил денежные средства в сумме около 14 тыс. рублей у троих граждан. Кроме того, пытался похитить денежные средства у пяти граждан на сумму более 50 тыс. рублей, однако преступные действия подсудимого были ими вовремя обнаружены. Потерпевшими являлись жители Челябинской и Иркутской областей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Мошенники придумали новую лазейку для выманивания денег. Представившись бывшим работником такси «Ситимобил», злоумышленник предложил безлимитные поездки в обмен на 290 рублей.

Корреспонденту ИА «Первое областное» такое заманчивое предложение пришло в «Телеграм». Некий Александр, который, судя по номеру телефона, находится в США, предложил бесконечный баланс на поездки в такси «Ситимобил».