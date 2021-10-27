В Магнитогорске вынесли приговор мужчине за изнасилование и заражение ВИЧ ребенка

Злоумышленник должен компенсировать пострадавшему 500 тысяч рублей за моральный вред

В Магнитогорске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который в мае этого года надругался над 11-летним мальчиком и заразил его ВИЧ. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда города.

«Житель Магнитогорска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемнадцать лет шесть месяцев с ограничением свободы на срок один год десять месяцев. Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь месяцев. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком девятнадцать лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год десять месяцев», — сообщает пресс-служба суда.

После освобождения ему нельзя будет выезжать за пределы населенного пункта, менять место жительства, а также работы, посещать места, где продают алкоголь, а также учреждения, где находятся дети.

«С жителя Магнитогорска в счет возмещения морального вреда в пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего взыскана денежная сумма в размере 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения», — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска.

Напомним, мужчина подкараулил мальчика возле реки Урал, утащил за мост «Казачья переправа» и надругался над ребенком. Магнитогорца задержали по горячим следам.