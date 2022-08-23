В Магнитогорске вынесли приговор группировке за продажу контрафактных сигарет

Мужчина и пять женщин получили условные сроки

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор организованной группе. Участники признаны виновными в производстве, хранении и сбыте немаркированных сигарет (пункты «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ) и незаконном использовании чужого товарного знака (часть 4 статьи 180 УК РФ).

Установлено, что 63-летний мужчина и пять женщин в течение трех лет продавали в Магнитогорске контрафактные сигареты под видом известного табачного бренда.

В ходе обысков полицейские изъяли более 172 тысяч пачек сигарет. Стоимость изделий оценивается в 24 млн рублей.

Подсудимые признали вину и раскаялись.

«Приговором суда всем назначены наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с возложением определенных законом обязанностей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор вступил в законную силу.