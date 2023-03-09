В Магнитогорске вынесли приговор автомеханику, проломившему череп клиенту

Мужчина получил условный срок

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор автомеханику. Он признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в июне 2021 года в гаражном боксе на улице Коммунаров мастер по ремонту авто избил клиента за претензии о некачественно выполненной работе. Мужчина нанес жертве несколько ударов по голове тупым предметом. Потерпевший получил перелом костей черепа и сотрясение мозга.

«Виновному назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.