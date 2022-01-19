В Магнитогорске вынесли приговор сбытчикам контрафактных сигарет

Осужденные организовали офис на чердаке жилого дома

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении троих мужчин. Они признаны виновными в сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что двое россиян и гражданин Казахстана организовали на чердаке дома офис, в котором и происходила деятельность по приобретению, хранению и продаже немаркированных сигарет. При задержании у бизнесменов изъяли более 4 млн пачек изделий без маркировки.

В отношении сбытчиков были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, организованной группой в особо крупном размере»).

«Суд назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей каждому», — сообщили в региональном УФСБ.

В 2021 году по материалам управления за аналогичные преступления осудили 211 человек, предотвращен ущерб государству на сумму около 42 млрд рублей, обращено в доход более 9 млрд рублей.