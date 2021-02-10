В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ России

В Магнитогорске начальника отдела полиции одного из районов города подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к уголовной ответственности своей знакомой.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Они совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.