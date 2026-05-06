В Магнитогорске возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на 11‑летнего ребенка

Силовики ищут водителя, который после происшествия уехал, бросив травмированного мальчика

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка водителем электросамоката, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел 4 мая вблизи дома на улице Советской. По данным следствия, самокатчик сбил 11-летнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия. Школьник получил травмы, потребовавшие медицинской помощи.

«Информация о случившемся была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. В Правобережном межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователем выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Личность управлявшего электросамокатом устанавливается.