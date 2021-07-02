В Челябинской области возбудили первые уголовные дела за фиктивные справки о ковиде

Фигурантами дел стали шесть мигрантов в Магнитогорске

На Южном Урале пресечены факты использования подложных медицинских справок об отсутствии инфекционных заболеваний. В региональном управления по вопросам миграции и магнитогорском подразделении установили, как шесть мигрантов пытались оформить патенты на трудовую деятельность и вид на жительство в России с фиктивными справками, рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

При проверке документов выяснилось, что медицинские справки об отсутствии COVID-19 подложные, а ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили.

Теперь магнитогорская полиция возбудила шесть уголовных дел, один фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По остальным иностранцам решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им может грозить арест на срок до шести месяцев.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств приобретения подложных справок, а также устанавливаются организаторы их нелегального изготовления и реализации. Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки наступает ответственность в соответствии с законодательством», — пояснили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

В стране на фоне всеобщего страха прихода третьей волны коронавируса и боязни вакцинации развился целый рынок изготовления подложных справок и сертификатов о прививках. Какая ответственность грозит за это, выяснил наш корреспондент.