В Магнитогорске возбудили уголовное дело после смертельного наезда на 9‑летнего мальчика

Администрация города установит светофор на месте ДТП

Следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Магнитогорску возбудил уголовное дело после аварии, в которой погиб 9-летний мальчик. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия случилась накануне утром около остановки «Поселок Новосеверный». Школьник шел по проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика сбил 29-летний водитель автомобиля SMA-7161. Ребенка отбросило на 50 метров, мальчик скончался от полученных травм до приезда медиков.

«Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Ход расследования поставлен прокуратурой Ленинского района Магнитогорска на контроль», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Мэрией Магнитогорска принято решение об установке светофора с кнопкой вызова на данном пешеходном переходе. Помимо этого, к стационарной линии наружного освещения будут установлены стойки с индикатором для привлечения внимания с дополнительным светильником.