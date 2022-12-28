Следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Магнитогорску возбудил уголовное дело после аварии, в которой погиб 9-летний мальчик. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Трагедия случилась накануне утром около остановки «Поселок Новосеверный». Школьник шел по проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика сбил 29-летний водитель автомобиля SMA-7161. Ребенка отбросило на 50 метров, мальчик скончался от полученных травм до приезда медиков.
«Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Ход расследования поставлен прокуратурой Ленинского района Магнитогорска на контроль», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Мэрией Магнитогорска принято решение об установке светофора с кнопкой вызова на данном пешеходном переходе. Помимо этого, к стационарной линии наружного освещения будут установлены стойки с индикатором для привлечения внимания с дополнительным светильником.