В Магнитогорске возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на коляску с ребенком

У малыша диагностировали ссадину носа

В Магнитогорске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни (статья 238 УК РФ), после наезда водителя электросамоката на коляску с ребенком. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось 12 апреля на бульваре Огни Магнитки. Семья с ребенком в коляске прогуливалась в сторону улицы Бориса Ручьева, в какой-то момент группа подростков выехала на бульвар на самокатах. Один из водителей сбил коляску, после чего она перевернулась.

«У ребенка диагностировали ссадину носа, назначено амбулаторное лечение», — рассказали в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске начнут штрафовать за поездки вдвоем на электросамокате.