В Магнитогорске возбудили дело после падения снега с крыши на годовалого ребенка

Мальчик попал в отделение травматологии

Следственные органы возбудили уголовное дело после ЧП с годовалым ребенком в Магнитогорске. На его коляску с козырька дома упали снег со льдом. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел еще в воскресенье, 27 февраля, на улице Октябрьской, 9. Около четырех часов дня здесь упал снежный пласт с наледью с крыши балкона. Ребенок получил серьезную травму головы и был госпитализирован.

По факту происшествия проверку провела прокуратура.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Ход расследования дела взят на контроль руководителем следственного управления.