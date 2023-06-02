В Магнитогорске возбудили дело после гибели 5‑летнего мальчика в ДТП

Ребенок скончался через два дня после аварии

В Магнитогорске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб 5-летний велосипедист. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 30 мая на улице Труда. Мальчик ехал по пешеходному переходу на велосипеде и был сбит водителем DFM H30 Cross. Ребенка госпитализировали, и накануне, 1 июня, он скончался в больнице.

«По данному факту в отношении водителя в отделении по расследованию ДТП УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в прокуратуре.

Ход расследования дела находится на контроле надзорного ведомства.