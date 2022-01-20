В Магнитогорске возбудили дело об афере с земельными участками

Ущерб городскому округу составил более 10 миллионов рублей

Следственный отдел Правобережного района Магнитогорска возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации земельных участков. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«В ходе ревизии Магнитогорского городского округа были выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц, без проведения торгов, повлекшие недопоступление доходов в местный бюджет», — сообщили в региональной КСП.

Сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Сопровождение дела осуществляет УФСБ по региону.