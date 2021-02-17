В Магнитогорске возбудили дело о получении взятки сотрудницей полиции

Она оказывала содействие юридической компании

Заместитель начальника структурного подразделения Магнитогорска подозревается в получении взятки от сотрудника юридической компании. Возбуждены уголовные дела. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемая получила взятку в размере 70 тысяч рублей от руководителя юридической компании, который попросил не проводить проверок соблюдения требований миграционного законодательства, поскольку он сам оказывал иностранным гражданам услуги по оформлению документов.

Факт получения взятки выявили сотрудники ФСБ.

Следственный органы СК РФ по региону возбудили в отношении замначальника полиции уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Также уголовное дело возбуждено в отношении руководителя юридической компании — по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.