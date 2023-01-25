В Магнитогорске возбудили дело о поджоге после крупного пожара на складе с техникой в новогоднюю ночь

ЧП случилось в 2021 году

Отдел полиции «Левобережный» в Магнитогорске возбудил уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ) после крупного пожара в промзоне в ночь на 1 января 2021 года. Об этом Первому областному информагентству сообщил владелец части здания Дмитрий Сидоров.

Складское помещение по Челябинскому тракту, 6 загорелось в новогоднюю ночь. На тушение прибыли все городские силы и средства МЧС. Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров и перекинулся на соседние строения. На складе хранилась техника, автомобили, ремонтная мастерская. Ущерб составил 90 миллионов рублей.

Два года владельцы здания добивались возбуждения уголовного дела, полагая, что пожар произошел не случайно.

«Это очевидно, что кому-то „новогодний подарок“ прилетел. По данным экспертизы в Санкт-Петербурге, очаг возгорания был в центре здания, между восточной и западной частями. Восточная часть выгорела полностью, но почему-то государственная экспертиза даже не обследовала ее. Без уголовного дела мы не могли узнать по биллингу, кто находился рядом в момент ЧП, не могли учесть показания свидетелей»,— рассказал владелец части здания Дмитрий Сидоров.

Потерпевшим пришлось неоднократно писать в областную прокуратуру и самостоятельно оплачивать экспертизы.

«В отделе полиции „Левобережный“ возбуждено уголовное дело. По обстоятельствам произошедшего проводится проверка», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Первоначальной причиной пожара было названо короткое замыкание электропроводки, однако позже частные эксперты подвергли эту версию сомнению.