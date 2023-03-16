В Магнитогорске возбудили дело о халатности при расселении аварийного дома

Здание признали непригодным для жилья еще в 2020 году

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) при расселении аварийного дома № 40 на улице Маяковского в Магнитогорске. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«В следственное управление обратились жители с заявлением о том, что должностные лица администрации допустили халатность при организации расселения. После проверки было возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, не были соблюдены сроки переселения жильцов.

Как ранее сообщал наш сайт, на месте аварийной «сталинки» в Магнитогорске, которую осенью прошлого года признали опасной для жизни, хотят возвести многоквартирный дом. Жильцам старого дома предписали эвакуироваться в течение двух месяцев.