В Магнитогорске возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») после наезда автомобиля Lada на двух школьниц. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ДТП случилось сегодня на улице Труда. По уточненным данным, две девочки 10 и 13 лет шли в школу по нерегулируемому пешеходному переходу и были сбиты 22-летним водителем Lada. Пострадавших госпитализировали.

«Расследование дела контролирует прокуратура Ленинского района Магнитогорска», — уточнили в региональном надзорном ведомстве.