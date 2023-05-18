В Магнитогорске возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») после наезда автомобиля Lada на двух школьниц. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
ДТП случилось сегодня на улице Труда. По уточненным данным, две девочки 10 и 13 лет шли в школу по нерегулируемому пешеходному переходу и были сбиты 22-летним водителем Lada. Пострадавших госпитализировали.
«Расследование дела контролирует прокуратура Ленинского района Магнитогорска», — уточнили в региональном надзорном ведомстве.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Согрина против мифов Суперстар