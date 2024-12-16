В Магнитогорске военнослужащий ушел в самоволку и украл 16 смартфонов Apple из магазина

Мужчину отправили в колонию

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за кражу и оставление места службы (статьи 158 УК РФ, 337 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что 11 января 2024 года мужчина взломал дверь магазина техники в Магнитогорске и похитил 16 смартфонов Apple, причинив ущерб в 1,3 миллиона рублей.

«После установления причастности военнослужащего к преступлению на период расследования уголовного дела он был прикомандирован к новому месту службы в Челябинской области, которое 22 января 2024 года самовольно покинул и проживал в Белорецке Республики Башкортостан до задержания сотрудниками полиции 20 марта», — рассказали в пресс-службе суда.

Доставленный в военную комендатуру Уфы рядовой уже на третий день сбежал от охранявших его военнослужащих и около полугода скрывался от военной полиции, уклоняясь от прохождения военной службы. В итоге мужчина был задержан и отдан под суд.

Ему назначено 11 лет колонии общего режима.