В Магнитогорске военнослужащий получил срок в колонии за самоволку

Виновный вернулся в часть только через пять месяцев

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному за уклонение от прохождения службы (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что военнослужащий без уважительных причин покинул воинскую часть в мае прошлого года.

«Находясь незаконно вне части, проводил время по своему усмотрению, обязанности по военной службе не исполнял, в правоохранительные органы и органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения военной службы не обращался», — сообщили в суде.

Рядовой вернулся в часть 27 октября 2023 года. Его признали виновным и назначили наказание в колонии общего режима сроком на шесть лет.