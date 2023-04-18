В Магнитогорске военнослужащего осудили за побег из части

Мужчина явился в полицию с повинной и раскаялся в содеянном

В Магнитогорске Челябинской области осудили военнослужащего, который самовольно покинул войсковую часть. Мужчине предстоит провести в колонии пять лет, сообщили в пресс-службе магнитогорского гарнизонного военного суда.

Установлено, что военнослужащий, желая отдохнуть, 19 ноября 2022 года самовольно покинул войсковую часть, дислоцированную в Свердловской области, и отправился домой в Челябинскую область. Спустя несколько месяцев, 24 января этого года, он пришел в отделение полиции с повинной.

Мужчина был признан виновным по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Обстоятельства, смягчающие наказание, — наличие на иждивении двоих малолетних детей, его активное способствование расследованию преступления, к уголовной ответственности привлекается впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, добровольно прекратил незаконное нахождение вне воинской части, оказывает помощь родителям, изъявил желание участвовать в СВО»,— рассказали в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.