В Магнитогорске водитель «Нивы» погиб в ДТП с грузовиком

От удара легковушку отбросило на соседнюю иномарку

В четверг, 1 июня, в Магнитогорске 31-летний водитель грузовика ГАЗ не справился с управлением, вылетел на встречку и протаранил автомобиль «Нива». В результате смертельные травмы получил водитель легкового авто, который скончался в больнице, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Трагическое ДТП произошло во второй половине дня на ул. Вокзальной, возле дома № 5. От удара грузовиком «Ниву» отбросило на автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находилась женщина 1961 года рождения. О ее состоянии не сообщается, а вот 53-летнего водителя отечественного внедорожника спасти не удалось.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.