В Магнитогорске водитель избежал наказания за смерть журналиста Михаила Скуридина

Истекли сроки давности уголовного преследования

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор Сергею Данилову, который ранее признан виновным в причинении смерти по неосторожности журналисту Михаилу Скуридину. За истечением срока давности он освобожден от наказания. Информация о приговоре размещена на сайте суда.

Сергей Данилов содержался под стражей с 8 ноября 2019 года по 20 февраля 2020-го, а также находился под домашним арестом 21 февраля 2020 года по 17 апреля 2020 года. Ранее суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев. На основании статьи 78 УК РФ, пункта 3 части 1 статьи 24, части 8 статьи 302 УПК РФ Данилов освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

«Он должен выплатить денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей матери и супруге погибшего», — сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия случилась 31 марта 2019 года. Журналист газеты «Магнитогорский металл» повздорил на дороге с водителем автомобиля «Киа Спортейдж» Сергеем Даниловым. Последний ударил обозревателя по голове и скрылся с места происшествия. Михаил Скуридин получил тяжелую травму и впал в кому, в которой провел два месяца. В ночь на 20 мая 2019 года журналист скончался.

Виновника происшествия искали полгода. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»), затем его действия переквалифицировали на часть 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Решение Орджоникидзевского районного суда, принятое в отношении Сергея Данилова 11 мая 2021 года, в законную силу не вступило и может быть обжаловано.