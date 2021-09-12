В Магнитогорске водитель иномарки погиб в результате ДТП

Мужчина наехал на бордюр и врезался в электроопору

Минувшей ночью в Магнитогорске произошло смертельное ДТП. На месте происшествия скончался виновник аварии, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло в 03:45 12 сентября около дома № 111 на улице Магнитной. 43-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» наехал на бордюрный камень, разделяющий трамвайные пути от проезжей части, затем врезался в электроопору. В результате мужчина от полученных травм скончался.

«Сотрудниками ГИБДД проводится необходимая проверка»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в минувший четверг также в Магнитогорске под колесами иномарки погибла пенсионерка. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

