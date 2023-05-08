В Магнитогорске водитель иномарки насмерть сбил женщину

Устанавливаются обстоятельства ДТП

Утром 8 мая в Магнитогорске 37-летний водитель Daewoo Nexia наехал на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Напомним, ранее следовавший в Челябинск автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Башкирии. Травмы получил автомобилист, врезавшийся в общественный транспорт.

7 мая в Копейске водитель автомобиля ВАЗ-2110 съехал в кювет, машина опрокинулась. Находившийся за рулем мужчина погиб на месте ДТП.

