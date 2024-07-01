В Магнитогорске водитель и пассажир Lada погибли в массовом ДТП

Еще один человек госпитализирован

В ночь на понедельник, 1 июля, на проспекте Ленина в Магнитогорске водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в автомобиль такой же марки под управлением 24‑летнего мужчины, сообщили в городской Госавтоинспекции.

После этого первый автомобиль столкнулся с автомобилем «Газель». Грузовик от удара въехал в остановившийся SAAB.

«В результате пострадал 17-летний пассажир грузовика, ему назначено амбулаторное лечение. 22‑летний водитель Lada и его 21‑летний пассажир погибли на месте происшествия», — рассказали в ГАИ Магнитогорска.

Как ранее сообщал наш сайт, под Челябинском в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла.