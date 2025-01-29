В Магнитогорске водитель автобуса сбил 10‑летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора

В Магнитогорске 53‑летний водитель автобуса МАЗ, двигаясь по улице Труда, при повороте направо наехал на юного пешехода. Мальчик получил травмы, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Уточняется, что 10-летний ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автобуса не успел затормозить перед ним. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении водителя составили два протокола: о непредоставлении преимущества в движении пешеходу и нарушении правил ПДД, повлекшем причинение легкого или среднего вреда здоровью (статьи 12.18 и 12.24 КоАП РФ). Уточняется, что нарушитель имеет водительский стаж 35 лет.