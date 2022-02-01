В Магнитогорске водитель авто сбил девушку и пятилетнего мальчика, стоявших на тротуаре

Проводится административное расследование

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Сегодня, 1 февраля, в Магнитогорске на пересечении проспекта Ленина и улицы Бориса Ручьева 46-летний водитель «Шкоды» выехал за пределы проезжей части и сбил стоявших на тротуаре пешеходов — 17-летнюю девушку и пятилетнего мальчика. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ДТП случилось в 13:45.

«Водитель „Шкоды“ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с целью избегания столкновения с автомобилем ВАЗ. „Шкода“ выехала за пределы проезжей части и сбила пешеходов», — рассказали в ГУ МВД региона.

В результате ДТП девушка и ребенок получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Полиция проводит административное расследование и выясняет все обстоятельства ДТП.

Аварию зафиксировали камеры наблюдения «Интерсвязи».