Сегодня, 1 февраля, в Магнитогорске на пересечении проспекта Ленина и улицы Бориса Ручьева 46-летний водитель «Шкоды» выехал за пределы проезжей части и сбил стоявших на тротуаре пешеходов — 17-летнюю девушку и пятилетнего мальчика. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
ДТП случилось в 13:45.
«Водитель „Шкоды“ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с целью избегания столкновения с автомобилем ВАЗ. „Шкода“ выехала за пределы проезжей части и сбила пешеходов», — рассказали в ГУ МВД региона.
В результате ДТП девушка и ребенок получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Полиция проводит административное расследование и выясняет все обстоятельства ДТП.
Аварию зафиксировали камеры наблюдения «Интерсвязи».