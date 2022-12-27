В Магнитогорске водитель авто насмерть сбил 9‑летнего мальчика

Уже много лет жители просят установить светофор на опасном участке

Сегодня утром, 27 декабря, на остановке «Поселок Новосеверный» в Магнитогорске 29-летний водитель автомобиля SMA-7161 насмерть сбил 9-летнего школьника, сообщили в ГИБДД города.

Ребенок направлялся в школу и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик скончался на месте происшествия.

Жители поселка много лет добиваются установки светофора на этом участке.

«Невозможно выехать утром, в часы пик с поселка. Стоим по 20 минут. Ловим момент и проскакиваем между машинами, рискуя своей и чужой жизнью. А сегодня произошла беда. Сбили ребенка. Собирали подписи, писали в администрацию, в ГИБДД. Толку ноль. Они приезжают замерять поток движения в такие часы, когда люди все на учебе или работе», — написала местная жительница в группе «Текслер, помоги!».