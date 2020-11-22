В Магнитогорске внедорожник врезался в легковушку

Участниками аварии стали два автомобиля «Хёндай».

Сегодня днём в Магнитогорске Челябинской области произошла авария. На повороте столкнулись два автомобиля «Хёндай». Подробнее о ДТП сайту «Первый областной» сообщил очевидец.

«Около 11 часов утра на повороте с улицы Магнитной на шоссе Космонавтов белый внедорожник „Хёндай“ занесло, он вылетел на встречную полосу и влетел в бок легковушки „Хёндай“»,— рассказал очевидец.

По его словам, в легковом автомобиле находился водитель и женщина-пассажир, она вышла из машины, держась за грудь. Водитель внедорожника, по предварительным данным, не пострадал.

Очевидцы аварии сразу же вызвали сотрудников ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.