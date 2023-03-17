В Магнитогорске владелицу кредитного кооператива осудили за мошенничество на 15,3 млн рублей

От действий виновной пострадали 40 человек

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор учредителю потребительского кооператива «Магнит». Женщина признана виновной в мошенничестве на 15,3 миллиона рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в период с октября 2015 года по декабрь 2019 года женщина принимала личные средства граждан, обещая выплаты с высокими процентами, однако своих обязательств не выполняла.

«Всего от действий подсудимой пострадали 40 пайщиков кооператива, в основном пенсионеры», — сообщили в региональной прокуратуре.

Виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.