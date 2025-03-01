В Магнитогорске владелец овощного киоска заплатит около 100 тыс. рублей за неудобную ступеньку

Большая часть суммы — компенсация морального вреда пенсионерке, сломавшей руку на этой ступеньке

Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью: местная пенсионерка получила перелом, упав на ступеньке торгового павильона, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Инцидент произошел год назад, в марте 2024‑го: 66‑летняя женщина при посещении киоска «Фрукты и овощи», поднимаясь на ступеньку, запнулась и упала. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала женщину в медучреждение, где пострадавшей диагностировали перелом бугорка плечевой кости.

«Суд установил, что ответчик ООО „Презент-АС“, которому принадлежит нежилое помещение, не обеспечил надлежащее безопасное состояние входа в торговый павильон, не принял достаточных мер для благоустройства территории и исключения травмоопасных ситуаций», — рассказали в надзорном ведомстве.

С учетом позиции прокурора судом с юридического лица в пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, стоимость лекарств, а также штраф в размере свыше 27 тысяч рублей в соответствии с законом о защите прав потребителей — за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований.