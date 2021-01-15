В Магнитогорске весь вечер искали пропавшего мальчика

Подросток ушел на улицу из-за недопонимания в семье

Накануне в дежурную часть отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Магнитогорску обратился отец 12-летнего мальчика, который пояснил, что несколько часов назад его сын ушел из дома и не вернулся. Поиск пропавшего ребенка был организован сразу же. В мороз и темное время суток любое промедление могло обернуться печальными последствиями для юного магнитогорца.



Заместитель начальника отдела полиции «Левобережный» майор полиции Шамиль Мустафин рассказал, что в поиске были задействованы не только сотрудники уголовного розыска, но и личный состав территориальных отделов полиции, наружные службы и сотрудники линейного отдела полиции. Также была привлечена общественность и Магнитогорский поисковый отряда «Легион Спас».



«Это наши добровольные помощники. Вчера, как и всегда при поступлении заявления о пропаже человека, мы вместе проверяли места возможного пребывания школьника. Безусловно, большую помощь оказывали и неравнодушные жители города, которые по телефону сообщали, где кто-то видел похожего по приметам ребенка», — рассказал Шамиль Мустафин.



Ориентировки на мальчика были размещены во всех социальных сетях города Магнитогорска. Волонтеры, разделившись на группы, «прочесывали» дворы Левобережья. Через несколько часов поиска ребенок был найден. Причиной ухода стало банальное недопонимание в семье.

