Жильцы одной из квартир дома по улице Чекалина в Магнитогорске заметили, что с потолка бежит вода, поднялись к соседке сверху, однако дверь 88-летняя женщина не открыла.

Прибывшие спасатели обнаружили ее тело в ванной, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Дверь квартиры была заперта изнутри, родственников пенсионерки дождаться не удалось, поэтому прибывшим спасателям пришлось открыть доступ в квартиру с помощью инструмента.

«Тело нашли в ванной комнате на полу. Причина и обстоятельства гибели женщины устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в региональной ПСС.