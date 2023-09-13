Жильцы одной из квартир дома по улице Чекалина в Магнитогорске заметили, что с потолка бежит вода, поднялись к соседке сверху, однако дверь 88-летняя женщина не открыла.
Прибывшие спасатели обнаружили ее тело в ванной, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Дверь квартиры была заперта изнутри, родственников пенсионерки дождаться не удалось, поэтому прибывшим спасателям пришлось открыть доступ в квартиру с помощью инструмента.
«Тело нашли в ванной комнате на полу. Причина и обстоятельства гибели женщины устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в региональной ПСС.
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