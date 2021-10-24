В Магнитогорске в сорвавшемся с моста автомобиле погиб водитель

Тело 50-летнего мужчины подняли на берег

В результате падения автомобиля в реку Урал в Магнитогорске погиб водитель. В машине он был один. Спасатели вытащили его из машины и подняли на берег, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники поисково-спасательный службы достали тело мужчины, 1971 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня днем в районе поселка Новосавинский водитель автомобиля «Лада Приора» по неустановленным причинам сорвался с моста в реку Урал. Машина затонула на глубине двух метров.