В Магнитогорске в санузле бизнес-центра нашли ртуть

Спасатели собрали и утилизировали токсичное вещество

В одном из бизнес-центров Магнитогорска уборщица обнаружила на дне унитаза ртуть. На место происшествия прибыли спасатели. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

К счастью, объем обнаруженных «шариков» жидкого металла был небольшим и примерно соответствовал количеству ртути, содержащейся в бытовом градуснике.

«Спасатели перекрыли водоснабжение на этаже, слили воду и собрали ртуть», — уточнили в областной ПСС.

Напомним, законодательство РФ запрещает выбрасывать ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие ртутьсодержащие отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию.