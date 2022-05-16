В Магнитогорске в реке Урал нашли тело женщины

Личность погибшей установлена

В Магнитогорске очевидцы заметили труп женщины у берега реки Урал. Тело погибшей вытащили из воды и вызвали полицейских. Личность женщины установлена, сообщили Первому областному информагентству в СУ СКР по Челябинской области.

«Проводится проверка. На данный момент признаков криминальной смерти не обнаружено. Причина гибели будет ясна после судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Байнауш Каслинского района в 170 метрах от берега спасатели нашли тело 62-летнего рыбака.