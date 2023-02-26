В Магнитогорске в подъезде дома нашли четырехлетнего мальчика

Оказалась, родители ребенка проживают в том же подъезде

В Магнитогорске в подъезде одного из домов обнаружили четырехлетнего мальчика, который не мог сообщить, где живет и кто его родители. Позже выяснилось, что мать ребенка проживает в том же подъезде. Следственное управление СК России по Челябинской области начало проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в ведомстве, до тех пор, пока родители ребенка не были установлены, мальчик находился в социальном учреждении.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.