В Магнитогорске в массовом ДТП перевернулась легковушка

Есть пострадавшие

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Рядом с домом № 150 по проспекту Ленина столкнулись пять автомобилей, перевернулась «Лада-Веста». Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась накануне днем. Автомобиль Infiniti столкнулся с «Ладой», движущейся в попутном направлении. После столкновения отечественная легковушка перевернулась, вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Land Cruiser, Ford Focus и Volkswagen Tiguan.

Травмы получили 30-летний водитель «Лады» и 26-летняя пассажирка, ее госпитализировали. На месте четыре сотрудника ГУ МЧС.