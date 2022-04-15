В Магнитогорске в квартире нашли тела троих мужчин

По предварительным данным, они погибли от передозировки наркотиков

Следственные органы организовали проверку по факту смерти троих человек в одной из квартир в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что квартира была заперта изнутри.

«На телах погибших отсутствуют признаки криминальной смерти. Следов взлома помещения нет. На столе обнаружено вещество, предположительно наркосодержащее», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Погибшим мужчинам от 30 до 35 лет.

А в Златоусте задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве матери 31 января. Тело женщины пролежало на балконе более двух месяцев.