В Магнитогорске в ДТП разбился автомобиль «Порше» стоимостью 20 миллионов рублей

Владелец иномарки не пострадал

В Магнитогорске Челябинской области на шоссе Космонавтов автомобиль «Порше Тайкан», стоимость которого оценивается почти в 20 миллионов рублей, попал в ДТП. В результате машина получила серьезные повреждения, водитель не пострадал. Второй участник аварии — водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» получил травмы, передает издание «Верстов» со ссылкой на группу пропаганды безопасности дорожного движения по Магнитогорску.

Авария произошла в 7:40 утра в субботу, 24 декабря. 33-летний водитель «Фольксвагена» в районе дома № 16 по улице Ложбинной не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся 59-летним водителем «Порше», который в результате наехал на дорожное ограждение.

«В результате ДТП водитель „Фольксваген Гольф“ получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Машины получили механические повреждения. МКУ „УКС“ причинен материальный ущерб. По данному факту проводится административное расследование»,— уточнили в группе пропаганды безопасности дорожного движения.