В Магнитогорске водитель-бесправник врезался в дорожный знак и ограждение

В результате ДТП серьезно пострадал пассажир

В Магнитогорске бесправник за рулем автомобиля попал в ДТП. В результате многочисленные травмы получил пассажир отечественного авто, сообщили накануне, 20 сентября, в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 19 сентября, в 12:55 около дома № 9 по улице Профсоюзной. 31-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21074, наехал на дорожный знак, а затем на ограждение трамвайной остановки.

«В результате ДТП пассажир автомобиля — 21-летний молодой человек — госпитализирован в отделение реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей таза, тупой травмой живота, травматическим шоком 2-й степени»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель управлял автомобилем, не имея соответствующих прав.

Проводится необходимая проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на понедельник в Магнитогорске водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие.