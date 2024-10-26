В Магнитогорске уснувшая за рулем автомобилистка насмерть сбила женщину

Проводится проверка

Сегодня, 26 октября, утром в Магнитогорске 19-летняя девушка, уснув за рулем, устроила смертельную аварию, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 7:50 у дома № 10 на улице Калибровщиков. Водитель «Лады», по предварительным данным, уснула за рулем и выехала на обочину, где сбила пешехода. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте происшествия.

Личность погибшей устанавливается, все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Госавтоинспекции напомнили о том, что водителям запрещено садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии во избежание ЧП.