В Магнитогорске усилили приговор студенту за сбыт 400 граммов синтетики

По требованию прокурора условное наказание заменили реальным сроком

В Магнитогорске после вмешательства прокурора суд усилил приговор 18-летнему студенту за распространение 400 граммов синтетики, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Молодого, тогда еще несовершеннолетнего, преступника поймали в ноябре прошлого года, когда он пытался забрать «закладку» с 350 граммами мефедрона и более чем 45 граммами клефедрона.

«Осужденный пояснил, что с сентября 2024 года по предложению друга детства (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) фасовал дома наркотики на мелкие закладки и организовывал тайники-„закладки“», — пояснили в пресс-службе.

Суд учел юный возраст, явку с повинной, изобличение соучастников и назначил четыре года «условки» с таким же испытательным сроком. Но прокурор не согласился с мягким приговором и подал апелляцию.

Теперь студенту предстоит провести четыре года в исправительной колонии общего режима.

