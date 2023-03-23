В Магнитогорске ученик автошколы брызнул в лицо инспектору ГИБДД из‑за провала на экзамене

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Магнитогорске 18-летний ученик автошколы провалил экзамен на автодроме и в отместку брызнул из перцового баллончика в лицо инспектору ГИБДД. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудник Госавтоинспекции обратился в больницу с химическом ожогом, ему назначено амбулаторное лечение. Материалы направлены в Следственный комитет», — сообщили в региональном полицейском главке.

Молодому человеку грозит срок до пятя лет лишения свободы по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).