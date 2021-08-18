В Магнитогорске участников преступной группы осудили за попытку сбыта наркотиков

Дельцам дали 24 года колонии строгого режима на троих

В Магнитогорске осудили трех человек за попытку сбыта наркотических веществ в крупном размере. Россиянин и два иностранца получили по восемь лет колонии строгого режима, сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-центре Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области.

Три участника преступной группы приобрели оптовую партию героина и собирались сбыть мелкими партиями наркозависимым на территории Челябинской области. В апреле 2020 года сотрудники регионального УФСБ России задержали подозреваемых и в ходе осмотра обнаружили у них более 100 граммов героина.

«Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска признал виновными двоих иностранных граждан и одного гражданина России в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ („Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере“). Суд приговорил каждого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Магнитогорске перед судом предстанет местный житель, который приобрел в интернете наркотическое вещество массой 1 килограмм и получил его международной посылкой. Дельца задержали прямо в пункте доставки.