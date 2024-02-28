В Магнитогорске участковый спас животных в запертой квартире

Кошек и собаку пристроят в добрые руки

Участковый отдела полиции «Орджоникидзевский» Семураз Мамедов спас трех кошек и собаку, оказавшихся без хозяев в запертой квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Участковый отреагировал на пост в социальной сети, где пользователь сообщал о воющей несколько дней собаке. Семураз Мамедов выехал на место происшествия, вместе со старшей по дому выяснил, где может находиться мужчина, ранее проживавший в этой квартире с ее хозяйкой. Вместе с ним участковый зашел в квартиру, где находились голодные животные.

«Семураз Мамедов связался с зоозащитниками, которые помогут отдать их в добрые руки. Уже не первый раз полицейский помогает попавшим в беду животным», — рассказали в региональном полицейском главке.